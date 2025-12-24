Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами ПВО уничтожены два беспилотника, летевших на Москву в среду, 24 декабря. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, в ночь на 24 декабря украинские БПЛА уже пытались атаковать Москву. В частности, силами ПВО были уничтожены 3 вражеских дрона.

Тогда на месте падения обломков также работали спецслужбы.