Силы ПВО сбили 172 украинских дрона над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 172 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, 110 аппаратов уничтожили над Брянской областью, 20 – над Белгородской, 14 – над Калужской, 12 – над Тульской, 6 – над Орловской, 4 – над столичным регионом, в том числе 2, летевших на Москву.

Кроме того, 3 дрона ликвидировали над Липецкой областью и по 1 – над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

Ранее вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске Ставропольского края. В результаты в промзоне возник пожар. При этом жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не получили повреждений, среди местных жителей не было пострадавших.

До этого обломки украинского дрона упали на жилой дом в Липецке. О пострадавших информация не поступала, на месте происшествия работали экстренные службы и специалисты-взрывотехники.