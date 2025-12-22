Потушено возгорание на танкере и причале в порту Тамань после атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Потушено возгорание на танкере и причале в порту Тамань Темрюкского района, произошедшее после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что в результате атаки БПЛА повреждения получили 2 пирса, один из подводящих трубопроводов и 2 танкера. Кроме того, от падения обломков пострадали 2 резервуара.

В результате инцидента разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал. В работах были задействованы 119 человек, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, и 34 единицы техники.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Вениамина Кондратьева. По его поручению ликвидацию последствий атаки БПЛА координирует заместитель главы региона Дмитрий Маслов.

О том, что обломки сбитого беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна, стало известно ранее. Пожар распространился на 100 квадратных метров.

Всех находившихся на борту пострадавших кораблей эвакуировали. Никто из членов экипажа и сотрудников на берегу не пострадал. Повреждения на причалах привели к возгораниям площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров.

