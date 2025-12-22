Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 12:35

Происшествия

Потушено возгорание на танкере и причале в порту Тамань после атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

Потушено возгорание на танкере и причале в порту Тамань Темрюкского района, произошедшее после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что в результате атаки БПЛА повреждения получили 2 пирса, один из подводящих трубопроводов и 2 танкера. Кроме того, от падения обломков пострадали 2 резервуара.

В результате инцидента разлива нефтепродуктов нет, никто не пострадал. В работах были задействованы 119 человек, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, и 34 единицы техники.

Ситуация находится на личном контроле губернатора Вениамина Кондратьева. По его поручению ликвидацию последствий атаки БПЛА координирует заместитель главы региона Дмитрий Маслов.

О том, что обломки сбитого беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна, стало известно ранее. Пожар распространился на 100 квадратных метров.

Всех находившихся на борту пострадавших кораблей эвакуировали. Никто из членов экипажа и сотрудников на берегу не пострадал. Повреждения на причалах привели к возгораниям площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика