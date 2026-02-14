Аэропорт Шереметьево закрыт на прием и выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что подобные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов.

Временные ограничения на использование воздушного пространства также продолжают действовать в районе аэропорта Внуково. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево планирует внедрить биометрический паспортный контроль летом 2026 года. Технология будет использоваться в трех местах. Сначала она будет внедрена в терминале В для пассажиров рейсов Москва – Санкт-Петербург. Международный терминал С оснастить планируется позже.