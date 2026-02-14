Форма поиска по сайту

02:17

Товарооборот России и Финляндии снизился в 12 раз за четыре года

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Товарооборот между Россией и Финляндией снизился в 12 раз за четыре года. В 2025 году он составил чуть более 1 миллиарда евро, тогда как в 2021-м достигал 12,4 миллиарда евро. Об этом рассказал российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов.

Дипломат подчеркнул, что ушедшие из РФ финские компании в конечном итоге потеряли многие миллиарды евро недополученной прибыли и инвестиций.

"До 2022 года финские предприниматели с нескрываемой гордостью говорили, что общая сумма их вложений в нашей стране оценивается в 12–14 миллиардов евро. Теперь все это потеряно", – цитирует Кузнецова РИА Новости.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб указал на необходимость восстановить отношения с Россией после завершения украинского конфликта. Он отметил, что власти Финляндии на протяжении нескольких лет обсуждают возможность налаживания контактов с Москвой на более высоком уровне.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что считает Россию давней угрозой для безопасности Европы. По ее словам, европейские страны должны сплотиться перед лицом этой угрозы.

Новости мира: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов

