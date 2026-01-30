Более 4 тысяч финнов въехали в РФ через закрытую границу в 2025 году

Фото: depositphotos/dnaumoid

Свыше 4 тысяч жителей Финляндии въезжали на территорию РФ в 2025 году, несмотря на закрытие пограничных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные.

Всего в 2025 году в Россию въехали 4 572 гражданина Финляндии. Более 1,7 тысячи из них совершили частные визиты, более 1,2 тысячи – деловые и еще столько же – туристические.

При этом почти половина финнов пересекла границу с РФ пешком. Остальные граждане въезжали на машине или с помощью авиатранспорта. Только четверо жителей Финляндии прибыли в РФ водным транспортом.

Ранее стало известно, что жители Финляндии по-прежнему ездят на работу на территорию РФ. В частности, на арендованной территории Сайменского канала граждане Финляндии продолжают выполнять свои обязательства по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды.

В середине января финские пограничники задержали троих немецких туристов, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией. Немцы признались в пересечении границы и сказали, что сделали это из любопытства.