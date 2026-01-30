Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 07:16

Политика

Более 4 тысяч финнов въехали в РФ через закрытую границу в 2025 году

Фото: depositphotos/dnaumoid

Свыше 4 тысяч жителей Финляндии въезжали на территорию РФ в 2025 году, несмотря на закрытие пограничных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные.

Всего в 2025 году в Россию въехали 4 572 гражданина Финляндии. Более 1,7 тысячи из них совершили частные визиты, более 1,2 тысячи – деловые и еще столько же – туристические.

При этом почти половина финнов пересекла границу с РФ пешком. Остальные граждане въезжали на машине или с помощью авиатранспорта. Только четверо жителей Финляндии прибыли в РФ водным транспортом.

Ранее стало известно, что жители Финляндии по-прежнему ездят на работу на территорию РФ. В частности, на арендованной территории Сайменского канала граждане Финляндии продолжают выполнять свои обязательства по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды.

В середине января финские пограничники задержали троих немецких туристов, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией. Немцы признались в пересечении границы и сказали, что сделали это из любопытства.

Новости мира: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика