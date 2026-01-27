Премьер Финляндии Орпо выразил желание встретиться с Путиным

Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил желание оказаться с Владимиром Путиным за одним столом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на интервью политика газете Iltalehti.

"Он (Орпо. – Прим. ред.), безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным", – говорится в материале.

При этом время для начала диалога еще не пришло. Орпо добавил, что текущее положение дел не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Рано или поздно европейским лидерам придется вступить в диалог с Россией, считает он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о своем желании связаться с российским коллегой. Кроме того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони указывала, что нужно начать говорить с РФ по теме решения украинского конфликта. По ее мнению, проблема Европы состоит в наличии большого числа различных мнений.



По данным СМИ, европейские столицы выразили поддержку инициативам Макрона и Мелони. Однако Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу необходимости восстановления диалога с Россией.