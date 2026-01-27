Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 08:27

Политика

Премьер Финляндии Орпо выразил желание встретиться с Путиным

Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил желание оказаться с Владимиром Путиным за одним столом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на интервью политика газете Iltalehti.

"Он (Орпо. – Прим. ред.), безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным", – говорится в материале.

При этом время для начала диалога еще не пришло. Орпо добавил, что текущее положение дел не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Рано или поздно европейским лидерам придется вступить в диалог с Россией, считает он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о своем желании связаться с российским коллегой. Кроме того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони указывала, что нужно начать говорить с РФ по теме решения украинского конфликта. По ее мнению, проблема Европы состоит в наличии большого числа различных мнений.

По данным СМИ, европейские столицы выразили поддержку инициативам Макрона и Мелони. Однако Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу необходимости восстановления диалога с Россией.

Читайте также


политика

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика