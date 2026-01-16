Politico: раскол произошел в Европе из-за вопроса переговоров с Путиным

Фото: kremlin.ru

Дипломатический раскол наблюдается среди европейских стран по вопросу возобновления переговоров с Владимиром Путиным. Об этом говорится в статье издания Politico.

По данным журналистов, Британия расходится во мнении с Францией и Италией по поводу необходимости восстановления диалога с Россией. В частности, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о возобновлении контактов с Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине.

Как отмечает автор статьи, многие европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в вопросе переговоров по Украине. Однако в Британии по-прежнему считают, что именно Киев и страны Евросоюза определяют условия завершения конфликта.

В связи с этим Лондон настаивает на дальнейшем усилении давления на Москву с помощью санкций, а также на продолжении военной поддержки Киева.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием на пути к мирному соглашению по Украине является именно украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, урегулирование затягивается из-за позиции Киева, а не Москвы.

По информации СМИ, подобные заявления Трампа встревожили европейских союзников Киева. Они обеспокоены тем, что американский лидер может навязать Киеву жесткие условия в своем стремлении урегулировать конфликт.

В свою очередь, Путин заявил о необходимости скорейшего мирного урегулирования на Украине. Президент России призвал вернуться к предметному обсуждению инициатив в рамках построения новой справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности.