Путин заявил о необходимости скорейшего урегулирования на Украине

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто. Чем скорее это произойдет, тем лучше, заявил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо вернуться к предметному обсуждению инициатив в рамках построения новой справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности.

До этого Путин выражал надежду, что Украина поймет необходимость устойчивого мира, который обеспечит безопасность для всех без исключения. Тем не менее пока Москва не наблюдает такого осознания со стороны Киева.

При этом у Украины "сужается коридор" для принятия решений по мирному урегулированию, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для лидера Украины Владимира Зеленского пришло время "взять на себя ответственность" и принять соответствующее решение.

