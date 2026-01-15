Форма поиска по сайту

15 января, 17:34

Политика

Путин назвал игнорирование интересов России причиной кризиса на Украине

Фото: kremlin.ru

Кризис на Украине – это прямое следствие игнорирования интересов России. Такое заявление сделал Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот послов в Кремле.

"Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО, вопреки данным нам публичным обещаниям", – сказал президент.

Глава государства напомнил, что Россия не раз выступала с идеями о европейской глобальной безопасности. Кремль предлагал решения, которые "могли бы устроить всех", подчеркнул он.

Ранее Путин сообщил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда украинские военные покинут занимаемые территории. Если они этого не сделают, то Россия добьется целей вооруженным путем, уточнил он, добавив, что ВС РФ продвигаются с увеличивающимся темпом по всем направлениям.

Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру

