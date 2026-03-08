08 марта, 13:22Город
В Московском зоопарке 8 Марта действует скидка для посетительниц в костюме леопарда
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В Международный женский день Московский зоопарк приглашает посетительниц в образах леопардов пройти по билету за полцены, сообщается в телеграм-канале зоосада.
Акция распространяется на все категории билетов для представительниц женского пола. Главное условие – не менее двух предметов гардероба с четко выраженным принтом дальневосточного леопарда или полностью костюм животного. Учитываются пальто, куртки, худи, свитшоты, брюки, юбки, платья – аксессуары не в счет.
Приобрести билеты со скидкой можно в кассах главного входа и нового входа у станции метро "Баррикадная".
Гостей ждет знакомство с главным героем дня – леопардом Мизером, а также рысями, пумой Габриелем, тигром Степаном, львами, дальневосточной лесной кошкой, камышовым котом Заури и манулом Тимофеем. Также советуют обратить внимание и на гиен – они относятся к подотряду кошкообразных.
"Не забудьте про морских котиков – они не родственники леопардам, но по названию подходят. В общем, все обитатели зоопарка ждут в гости!", – добавили в зоопарке.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились два детеныша большого геррозавра. Пока новорожденные вместе с родителями находятся в служебных помещениях павильона "Террариум" и недоступны для посетителей.
