В Московском зоопарке 8 Марта действует скидка для посетительниц в костюме леопарда

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Международный женский день Московский зоопарк приглашает посетительниц в образах леопардов пройти по билету за полцены, сообщается в телеграм-канале зоосада.

Акция распространяется на все категории билетов для представительниц женского пола. Главное условие – не менее двух предметов гардероба с четко выраженным принтом дальневосточного леопарда или полностью костюм животного. Учитываются пальто, куртки, худи, свитшоты, брюки, юбки, платья – аксессуары не в счет.

Приобрести билеты со скидкой можно в кассах главного входа и нового входа у станции метро "Баррикадная".

Гостей ждет знакомство с главным героем дня – леопардом Мизером, а также рысями, пумой Габриелем, тигром Степаном, львами, дальневосточной лесной кошкой, камышовым котом Заури и манулом Тимофеем. Также советуют обратить внимание и на гиен – они относятся к подотряду кошкообразных.

"Не забудьте про морских котиков – они не родственники леопардам, но по названию подходят. В общем, все обитатели зоопарка ждут в гости!", – добавили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились два детеныша большого геррозавра. Пока новорожденные вместе с родителями находятся в служебных помещениях павильона "Террариум" и недоступны для посетителей.