График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 13:22

Город

В Московском зоопарке 8 Марта действует скидка для посетительниц в костюме леопарда

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Международный женский день Московский зоопарк приглашает посетительниц в образах леопардов пройти по билету за полцены, сообщается в телеграм-канале зоосада.

Акция распространяется на все категории билетов для представительниц женского пола. Главное условие – не менее двух предметов гардероба с четко выраженным принтом дальневосточного леопарда или полностью костюм животного. Учитываются пальто, куртки, худи, свитшоты, брюки, юбки, платья – аксессуары не в счет.

Приобрести билеты со скидкой можно в кассах главного входа и нового входа у станции метро "Баррикадная".

Гостей ждет знакомство с главным героем дня – леопардом Мизером, а также рысями, пумой Габриелем, тигром Степаном, львами, дальневосточной лесной кошкой, камышовым котом Заури и манулом Тимофеем. Также советуют обратить внимание и на гиен – они относятся к подотряду кошкообразных.

"Не забудьте про морских котиков – они не родственники леопардам, но по названию подходят. В общем, все обитатели зоопарка ждут в гости!", – добавили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились два детеныша большого геррозавра. Пока новорожденные вместе с родителями находятся в служебных помещениях павильона "Террариум" и недоступны для посетителей.

"Новости дня": Московский зоопарк перешел на весеннее расписание

Читайте также


животныегород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика