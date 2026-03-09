Иракские радикальные группировки нанесли 26 ударов по базам США за сутки

Фото: depositphotos/zabelin

Исламское сопротивление Ирака, объединяющее радикальные проиранские шиитские группировки, заявило о проведении 26 военных операций против американских объектов за сутки. Об этом сообщается в официальном заявлении движения.

По информации группировки, для ударов по "вражеским базам в Ираке и регионе" боевики задействовали десятки БПЛА и ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне этих событий иракские радикалы заявили, что атаковали отель в Эрбиле, где располагались военные США. Они утверждают, что использовали БПЛА для удара по гостинице.