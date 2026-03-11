Московские ветеринары помогли коту избавиться от кисты во рту

Фото: МАХ/"Моя Ветклиника"

В Москве ветеринары удалили коту Снежку непрорезавшийся зуб и избавили от кисты, которая мешала ему есть. Об этом сообщило ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Кот-метис бенгальской породы попал в Зеленоградскую ветклинику с подозрением на опухоль во рту. Хирург Надежда Кузина с помощью рентгена обнаружила, что на самом деле питомца беспокоит киста. Она образовалась из-за коренного клыка, который вырос под десной и не занял положенное ему место.

Врач провела сложную операцию по удалению зуба. Клык было необходимо аккуратно вырезать из челюсти, не задев корни соседних зубов. Процедура прошла успешно, и ко времени контрольного приема кот полностью восстановился.

