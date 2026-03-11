Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 15:58

Общество

Московские ветеринары помогли коту избавиться от кисты во рту

Фото: МАХ/"Моя Ветклиника"

В Москве ветеринары удалили коту Снежку непрорезавшийся зуб и избавили от кисты, которая мешала ему есть. Об этом сообщило ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Кот-метис бенгальской породы попал в Зеленоградскую ветклинику с подозрением на опухоль во рту. Хирург Надежда Кузина с помощью рентгена обнаружила, что на самом деле питомца беспокоит киста. Она образовалась из-за коренного клыка, который вырос под десной и не занял положенное ему место.

Врач провела сложную операцию по удалению зуба. Клык было необходимо аккуратно вырезать из челюсти, не задев корни соседних зубов. Процедура прошла успешно, и ко времени контрольного приема кот полностью восстановился.

Ранее сообщалось, что столичные ветеринары спасли померанского шпица по кличке Ричард, который проглотил сахарную кость. При диагностике выяснилось, что плоская кость застряла в кардиальном сфинктере, который находится около входа в желудок. Инородное тело быстро удалили без полостной операции с помощью эндоскопа.

Хронические заболевания домашних животных могут обостриться весной

Читайте также


животныеобществогород

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика