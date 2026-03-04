Московские ветеринары спасли проглотившего кость шпица

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

Столичные ветеринары спасли померанского шпица по кличке Ричард, который проглотил сахарную кость. Об этом сообщило ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Животное экстренно привезли к хирургу Красногвардейской ветклиники Сергею Васильеву. У собаки наблюдались тошнота и вялость.

При диагностике выяснилось, что плоская кость застряла в кардиальном сфинктере, который находится около входа в желудок. Инородное тело можно было удалить без полостной операции с помощью эндоскопа.

"Сергей Михайлович быстро провел манипуляцию, и собака, очнувшись после краткого наркоза, смогла здоровой и счастливой отправиться домой", – говорится в публикации.

Ранее московские ветврачи удалили 13-летнему метису той-терьера по кличке Тео 27 больных зубов. Ситуацию осложняли эндокардиоз и высокие наркозные риски. Тем не менее операция прошла успешно под ингаляционным наркозом с тщательным контролем сердечной деятельности.