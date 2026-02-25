Форма поиска по сайту

25 февраля, 14:15

Общество

Столичные ветеринары удалили метису той-терьера 27 больных зубов

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Специалисты Зеленоградской ветеринарной клиники успешно удалили 13-летнему метису той-терьера по кличке Тео 27 больных зубов, сообщила пресс-служба государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение" в MAX.

Пес весом 4,1 килограмма поступил к хирургу Надежде Кузиной со сниженным аппетитом, воспалением и болью в ротовой полости. Ему требовалось удаление больных зубов, но ситуацию осложняли эндокардиоз и высокие наркозные риски.

Операция прошла под ингаляционным наркозом с тщательным контролем сердечной деятельности. Тео успешно перенес вмешательство. Уже через 2 недели на контрольном осмотре пес выглядел бодрым и заметно помолодевшим. Хозяева отметили, что он отлично восстановился, стал активным и хорошо питается.

Ранее специалисты Тушинской ветклиники провели сложную операцию домашней крысе. Самка грызуна в возрасте 2,4 года поступила к хирургу с объемной опухолью молочной железы. Врач провел операцию под газовой анестезией, и новообразование было успешно удалено.

животныеобществогород

