Renmin Ribao: в Китае девушка родила пятерняшек

Фото: depositphotos/Bork

В Китае 24-летняя девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района родила пятерняшек, сообщает газета Renmin Ribao.

Вероятность подобного при естественном зачатии составляет 1 случай на 60 миллионов. В СМИ отметили, что роды прошли 26 февраля в Ухане. На свет появились четыре девочки и один мальчик, средний вес каждого ребенка составил около килограмма. Сами роды длились в районе часа.

Новорожденные получили оценку выше 6 по шкале Апгар. Их жизненные показатели относительно стабильны. Как подчеркивает газета, такой показатель крайне редко встречается у недоношенных детей с низким весом.

В настоящее время дети находятся в неонатальном отделении под наблюдением врачей, их состояние стабильно. Мама уже переведена в обычную палату и хорошо восстанавливается.

Ранее врачи Видновского перинатального центра помогли 23-летней девушке родить тройню. На свет появились три девочки весом 1 730, 2020 и 1 480 граммов. Как рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Вера Егорушкина, такой случай – большая редкость, поскольку шанс родить тройню при естественном зачатии равен примерно 1 к 6,4 тысячи.