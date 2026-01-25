Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:36

Общество

Беременные россиянки теперь могут бесплатно сдать НИПТ по ОМС

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода, стал доступен беременным россиянкам по ОМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденную программу госгарантий бесплатной медицины на 2026 год.

Отмечается, что бесплатный тест по ОМС будет доступен для будущих мам, у которых стандартный скрининг показал средний или высокий риск патологий.

До этого эта процедура была преимущественно платной, однако некоторые регионы, включая Московскую область, уже запускали пилотные проекты по ее включению в систему обязательного медицинского страхования.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал восстановить выдачу бесплатного питания для детей, беременных и кормящих женщин через молочные кухни. Депутат напомнил, что с 2000-х годов молочные кухни отдали на откуп регионам, а затем во многих местах их заменили на денежные выплаты, на которые качественное питание приобрести невозможно.

Читайте также


общество

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика