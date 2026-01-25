Беременные россиянки теперь могут бесплатно сдать НИПТ по ОМС

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода, стал доступен беременным россиянкам по ОМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденную программу госгарантий бесплатной медицины на 2026 год.

Отмечается, что бесплатный тест по ОМС будет доступен для будущих мам, у которых стандартный скрининг показал средний или высокий риск патологий.

До этого эта процедура была преимущественно платной, однако некоторые регионы, включая Московскую область, уже запускали пилотные проекты по ее включению в систему обязательного медицинского страхования.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал восстановить выдачу бесплатного питания для детей, беременных и кормящих женщин через молочные кухни. Депутат напомнил, что с 2000-х годов молочные кухни отдали на откуп регионам, а затем во многих местах их заменили на денежные выплаты, на которые качественное питание приобрести невозможно.