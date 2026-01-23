В ГД призвали возродить молочные кухни во всех регионах России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В каждом регионе России необходимо восстановить выдачу бесплатного питания для детей, беременных и кормящих женщин через молочные кухни. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он напомнил, что с 2000-х годов молочные кухни отдали на откуп регионам, а затем во многих местах их заменили на денежные выплаты, на которые качественное питание приобрести невозможно.

"В этой связи первое, что необходимо делать, – возвращать, чтобы везде в регионах были молочные кухни. Чтобы государство следило за качеством и чтобы беременные мамочки и детки до 3 лет получали качественное, нормальное, здоровое питание", – подчеркнул депутат.

Как отметил парламентарий, качественное питание с рождения позволяет исключить многие болезни в будущем.

Молочные кухни представляют собой специальные пункты выдачи молочного и другого питания для детей в возрасте до 3 лет, беременных и кормящих женщин. В список продуктов, которые можно получить там, могут входить молочные смеси для детей до 6 месяцев, молоко, кефир, каши, пюре, сок и творог для детей от 6 месяцев до 3 лет.

Летом 2025 года в России началась разработка более 20 новых ГОСТов, которые смогут повысить качество и безопасность продуктов для детей. Специалисты уделяют внимание ингредиентам, предназначенным для производства молочных продуктов для детей в возрасте до 3 лет, которые используются в качестве заменителей грудного молока и смесей.

В дальнейшем планируется разработать стандарты для изолятов сывороточного белка, гидролизатов молочных белков, концентратов мицеллярного казеина.