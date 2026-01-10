В Госдуме призвали разместить детские товары на "российской полке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

На "российской полке" нужно разместить детские товары отечественных производителей. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Нам очень бы хотелось, чтобы производители детских товаров все-таки вошли в категорию тех товаров, которые будут иметь приоритетную выкладку на "российской полке", – приводит слова депутата ТАСС.

Буцкая пояснила, что идея данной меры поддержки родилась в марте 2022 года, когда в магазинах "смели все подгузники и детское питание". Совместно с российскими производителями была намечена дорожная карта.

По словам парламентария, сейчас компаниям в стране сложно реализовывать продукцию в онлайне. В связи с этим в 2026 году планируется более глубокая работа с маркетплейсами.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ ожидает вступления в силу закона о "российской полке" в текущем году. Он устанавливает для торговли минимальную квоту на отечественные непродовольственные товары. В настоящее время проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Согласно инициативе, высота размещения товаров на полках должна составлять 80–160 сантиметров от поверхности пола. Для стимулирования продвижения подобной продукции торговым площадкам будет присваиваться знак "Флагман российской торговли".