"Известия": магазины обяжут выставлять на полки не менее 10% региональных товаров

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Российские торговые сети могут обязать выставлять на полки не менее 10% товаров первой необходимости регионального производства. Соответствующие поправки подготовили депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым, сообщает газета "Известия".

Изменения планируется внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Нормы направлены на поддержку региональных производителей и снижение зависимости от поставок с других территорий. Поправки также повысят доступность продукции местного производства, снизят логистические издержки и стабилизируют потребительские цены, считают депутаты.

Миронов подчеркнул, что сегодня в РФ фиксируется рост розничных цен на товары первой необходимости. Согласно данным Росстата, капуста с начала этого года увеличилась в цене на 19%, а картофель – на 34,45%.

"Законопроект как раз направлен на снижение розничных цен, повышение доступности товаров местного производства, поддержку региональных производителей, которые выполняют в регионах важную социальную функцию – создают рабочие места", – добавил лидер СРЗП.

Ранее сообщалось, что пельмени подорожали в марте на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость данной продукции составила 404,92 рубля.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит информацию о возможном повышении цен на макаронную продукцию компании "Барилла Рус" (бренд Barilla). При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования.