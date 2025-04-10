Кабмин упростил регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства

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Российский кабмин упростил и ускорил процесс регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарства, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Об этом сообщается на сайте правительства.

Постановление, утвержденное главой кабмина Михаилом Мишустиным, поспособствует более оперативному выводу лекарственных средств на рынок, предотвращению их дефицита и сбоев в поставках в аптечные пункты, поликлиники и больницы.

Указ предусматривает сокращение предоставления описанной государственной услуги с 60 до 40 рабочих дней. Кроме того, уменьшено количество документов, необходимых для этой процедуры.

Постановление также закрепляет возможность получения услуги в электронном виде, в том числе через единый портал "Госуслуг".

В кабмине напомнили, что цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Эти препараты используются для лечения пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам.

Между тем продажу просроченных препаратов на аптечных кассах начнут блокировать в России с 1 июня. До этого будет налажено взаимодействие системы мониторинга движения препаратов с кассовыми аппаратами фарморганизаций.

Как пояснил глава Минздрава России Михаил Мурашко, это поможет устранить человеческий фактор и исключить не только возможность случайной продажи покупателям лекарств с истекшим сроком годности, но и любые другие недобросовестные практики со стороны аптек.