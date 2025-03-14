Мурашко: блокировка просроченных лекарств на кассе исключит человеческий фактор

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Автоматическая блокировка просроченных медикаментов на кассе поможет устранить человеческий фактор и исключить не только возможность случайной продажи покупателям лекарств с истекшим сроком годности, но и любые другие недобросовестные практики со стороны аптек. Такое мнение высказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Министр считает эту меру логичным продолжением системы маркировки. Такая инициатива, по его словам, позволит повысить безопасность граждан и укрепит доверие к системе здравоохранения.

Мурашко также назвал важным шагом внедрение пять лет назад механизма по маркировке медикаментов. Как он указал, это помогает обеспечить прозрачность в работе с лекарствами, контролируя поставку препаратов на всех этапах – от производителя до аптечной полки.

Кроме того, по словам министра, эта система позволит эффективно бороться с контрафактом и предотвращать попадание некачественных лекарств к покупателям.

Постановление о блокировке продаж просроченных препаратов на аптечных кассах подписал премьер-министр Михаил Мишустин 11 марта. Эта мера начнет действовать с 1 июня по всей стране.

Кроме того, сотрудники аптек будут проверять в системе мониторинга коды идентификации и глобальный идентификационный номер препарата, благодаря чему не будет допущена реализация фальсификата.

