Эксперт Беспалов: блокировка продажи просроченных лекарств является страховкой

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Введение блокировки продажи просроченных лекарств является определенной страховкой и гарантией того, что покупателю не продадут препарат, срок годности которого истек. Об этом заявил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

При этом специалист отметил, что данная проблема не сильно актуальна, поскольку в России и сейчас нельзя приобрести лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Однако, по его словам, нововведение все равно положительно повлияет на ситуацию.

Также Беспалов отметил, что существует специальное направление науки, которое занимается прогнозированием сроков годности лекарственных препаратов.

"Сроки годности тоже не с потолка берутся. <...> Есть специальные технологии, как прогнозировать этот срок годности. То есть это, в общем-то, такая достаточно сформулированная в научной среде методика", – отметил эксперт.

По его словам, иногда сроки годности увеличиваются. Это происходит после специальных исследований, которые контролируют состав препаратов с течением времени.

"Есть ситуации, когда препараты действительно можно применять после истечения срока годности, но надо понимать, что это эксперимент со своим здоровьем, а иногда и жизнью", – добавил Беспалов.

Ранее сообщалось, что продажу просроченных препаратов на аптечных кассах начнут блокировать в России с 1 июня. Отмечается, что до июня будет налажено взаимодействие системы мониторинга движения препаратов с кассовыми аппаратами фарморганизаций.