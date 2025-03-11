Продажа просроченных препаратов будет блокироваться в России с 1 июня

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Продажу просроченных препаратов на аптечных кассах начнут блокировать в России с 1 июня. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале правительства.

"На сегодняшний день в стране действует система мониторинга движения препаратов, с помощью которой можно отслеживать ввод и вывод лекарств из оборота", – говорится в сообщении.

До 1 июня будет налажено взаимодействие данной системы с кассовыми аппаратами фарморганизаций. Как объяснил кабмин, решение позволит обеспечить блокировку продажи лекарств с истекшим сроком годности, приостановленных к обороту или выведенных из него.

Кроме того, сотрудники аптек перед запуском продаж будут проверять в системе мониторинга коды идентификации и глобальный идентификационный номер препарата, благодаря чему смогут не допустить реализацию фальсификата.

Ранее в России была снижена стоимость шести жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В перечень вошли "Инотузумаб озогамицин", "Полатузумаб ведотин", "Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол", "Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон", "Тезепелумаб" и "Роксадустат". В ФАС пояснили, что снижение цен на препараты повысит их доступность для россиян.

