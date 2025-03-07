Цены на шесть жизненно необходимых лекарств снижены в РФ

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Стоимость шести жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) снижена в России, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Лекарства с международными непатентованными наименованиями (МНН) "Инотузумаб озогамицин", "Полатузумаб ведотин", "Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол", "Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон", "Тезепелумаб" и "Роксадустат" включили в список ЖНВЛП в этом году.

ФАС провела экономический анализ цен производителей на эти препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 52% от минимальных цен в референтных для РФ странах.

Например, препарат "Брезтри аэросфера" (МНН "Будесонид +Гликопиррония бромид+Формотерол") используют для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Его цена уменьшилась на 36% от средней стоимости его реализации в 2024-м и в 2,9 раза от минимальной цены в референтных для России государствах.

Цены на "Энерзейр Бризхалер" (МНН "Гликопиррония бромид+Индакатерол +Мометазон") снижены в среднем на 28% относительно минимальных цен в референтных для России странах и на 11% по сравнению со средней ценой его реализации в прошлом году.

Стоимость препарата "Эврензо" (МНН "Роксадустат") была снижена на 33% от средней стоимости реализации в 2024-м и в среднем на 13% от минимальной цены в референтных для РФ государствах.

Новая цена на лекарство "Тезспире" (МНН "Тезепелумаб") оказалась в 2,8 раза ниже минимальной в референтных для России странах и в 3,1 раза ниже средней стоимости его реализации в 2024-м.

Снижение цены на препарат "Полайви" (МНН "Полатузумаб ведотин") составило 35% от минимальной стоимости в референтных для России странах и столько же – от средней цены реализации препарата в 2024 году. При этом стоимость "Биспонса" (МНН "Инотузумаб озогамицин") снизилась на 26% в соотношении с минимальной ценой в референтных для РФ странах.

В ФАС пояснили, что снижение цен на препараты повысит их доступность для россиян. Кроме того, в медучреждения они должны будут поступать бесплатно в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

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