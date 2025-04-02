Дела по фактам афер с лекарствами для льготников возбуждены в 16 регионах России

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В 16 регионах России возбуждены уголовные дела по факту нарушений при закупках медицинских препаратов для льготников. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

"Приобретение по государственным контрактам завышенных объемов препаратов, ненадлежащее их распределение по аптекам и списание за негодностью стали основаниями для уголовного преследования", – приводит слова генпрокурора ТАСС.

По словам Краснова, из федеральной системы мониторинга исключены недостоверные данные о наличии в обороте 12 миллионов упаковок таких лекарств. Это препятствовало определению объективной потребности в медикаментах и планированию их закупок.

В результате проблемы льготного обеспечения лекарствами преодолены в Камчатском крае, Брянской, Московской, Тверской областях и других субъектах.

Продажу просроченных препаратов на аптечных кассах начнут блокировать в России с 1 июня. До этого будет налажено взаимодействие системы мониторинга движения препаратов с кассовыми аппаратами фарморганизаций.

Как пояснил глава Минздрава России Михаил Мурашко, это поможет устранить человеческий фактор и исключить не только возможность случайной продажи покупателям лекарств с истекшим сроком годности, но и любые другие недобросовестные практики со стороны аптек.