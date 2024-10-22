Депутат Стенякина: россияне могут получить финансовую помощь по социальному контракту

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Малообеспеченные россияне могут получить финансовую помощь на обучение и открытие собственного бизнеса на основании социального контракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по соцполитике Екатерину Стенякину.

Она рассказала, что социальный контракт – это мера поддержки для граждан с низким уровнем дохода и безработных. В рамках программы орган соцзащиты обязан оказать финансовую помощь, а заявитель – грамотно распорядиться деньгами и выйти на стабильный источник дохода.

Государство оказывает социальную помощь в формате социального контракта по нескольким направлениям. Так, на обучение выделяется до 30 тысяч рублей, на открытие подсобного хозяйства – 200 тысяч рублей, на открытие бизнеса – до 350 тысяч рублей.

Стенякина сообщила, что оформить соцконтракт можно через портал "Госуслуги". Для этого нужно заполнить заявление и отправить его. При этом нести оригиналы документов придется лично. На рассмотрение заявления отводится от 10 до 30 рабочих дней.

По словам депутата, субсидии на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи, в будущем году составят 41 369 миллионов рублей.

Она обратила внимание, что это на 13,7% больше, чем предусмотрено федеральным законом. В 2026 году эта сумма и вовсе увеличится до 45 900,4 миллиона рублей, а в 2027 году будет выделено 45 800,4 миллиона рублей.

Между тем в 2025 году расходы на социальную сферу в столице составят половину бюджета Москвы. Более 689 миллиардов рублей будет направлено на поддержку жителей города.

По словам Сергея Собянина, средства будут выделены на соцвыплаты для пожилых людей, семей с детьми и людей с ограниченными возможностями, улучшение качества обслуживания пассажиров и предоставление бесплатного и льготного проезда для некоторых категорий граждан на транспорте Москвы и Московской области, а также на пригородных поездах.

Также бюджет направят на обеспечение горожан бесплатными или льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием и предоставление льгот и субсидий на оплату ЖКУ.

