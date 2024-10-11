Депутат ГД Лантратова предложила обеспечить педагогов бесплатной юридической помощью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила рассмотреть целесообразность введения права на получение бесплатной юридической помощи для педагогов, сообщает RT.

Она направила соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова и министра юстиции Константина Чуйченко.

В документе Лантратова обратила внимание, что на данный момент Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-Ф3 "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" предусматривает получение бесплатной юридической помощи для некоторых уязвимых категорий граждан. По мнению депутата, в целях повышения социальной защищенности учителей на них следует распространить данную льготу.

По словам парламентария, современные реалии показали, что педагогические работники стали одной из наименее защищенных групп россиян. Депутат напомнила о случаях распространения в Интернете аудио- и видеозаписей, на которых было зафиксировано неуважительное и неподобающее поведение участников образовательного процесса в отношении учителей.

При этом профессия педагога остается ключевой для российского общества, подчеркнула Лантратова. Это связано с тем, что учителя посвящают самих себя воспитанию молодого поколения. Таким образом, будущее государства во многом зависит именно от них, отметила парламентарий.

"В этой связи одной из государственных задач должно стать формирование уважительного и почтительного отношения к учителям, что будет являться показателем здорового и гармоничного развития общества", – добавила депутат.

Вместе с тем в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов. Он подразумевает, что за публичное оскорбление преподавателя, который в этот момент исполнял свои обязанности, россияне могут получить штраф от 5 до 20 тысяч рублей.