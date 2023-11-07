В российских школах создадут комиссии для защиты учителей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В школах РФ планируют создать специальные комиссии, которые будут защищать авторитет учителя, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов на выставке-форуме "Россия".

Он рассказал, что соответствующая инициатива уже внесена на рассмотрение Госдумы. В проекте акцент сделан на том, что педагоги имеют "право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности".

"Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую. <…> Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение в том числе этих вопросов, которые возникают", – приводит ТАСС слова министра.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в десятку стран с лучшим школьным образованием. По словам Кравцова, особое внимание в РФ уделяется заработной плате учителей. Он подчеркнул, что средняя зарплата педагога соотносится со средней по экономике.

Министр отметил, что педагогическое образование пользуется высоким спросом. Согласно итогам приемной кампании текущего года, педагогическое направление занимало второе место по популярности.



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