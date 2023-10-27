Минпросвещения РФ утвердило новые правила вручения золотых и серебряных медалей

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения РФ утвердило новые правила вручения выпускникам золотых и серебряных медалей. Соответствующий приказ ведомства уже опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что медаль "За особые успехи в учении" первой степени будут вручать тем, кто закончил учебу по всем предметам на пятерки, а также сдал два предмета ЕГЭ на минимум 70 баллов каждый.

Медаль "За особые успехи в учении" второй степени вручается выпускникам, у которых по окончании учебы стоят пятерки и не более двух четверок по всем предметам, также по двум предметам ЕГЭ набрано не меньше 60 баллов в каждом.

Уточняется, что медаль первой степени выполнена из металла желтого цвета и имеет золотистый цвет. Медаль второй степени изготовлена из белого металла и имеет серебристый цвет.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ установило минимальные баллы для поступления в педагогические вузы страны.

Для зачисления в педагогические вузы в следующем году выпускникам надо набрать по 42 балла по русскому языку и по обществознанию, по 39 баллов – по математике, физике, биологии и химии, 35 баллов – по истории, по 40 – по литературе и географии, а также 44 балла – по информатике.

В Минобрнауки установили минимальные баллы для поступления в российские вузы в 2024 году