В Госдуме предложили установить единый тариф выплат проверяющим ЕГЭ учителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила установить единый федеральный минимальный тариф компенсационной выплаты учителям, участвующим в проверке работ на ЕГЭ и ОГЭ, а также рассмотреть возможность установления единой системы повышающих коэффициентов для районов с неблагоприятными и тяжелыми условиями труда. С такой инициативой она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову, пишет РИА Новости.

Помимо этого, предлагается компенсировать все транспортные расходы для учителей, проживающих в населенных пунктах, удаленных от места проверки работ, и организовать для педагогов питание.

По словам Лантратовой, сейчас размер и порядок выплаты компенсации каждый субъект РФ устанавливает самостоятельно. Из-за этого сложилась диспропорция в размере выплат. В зависимости от региона они могут отличаться в десятки раз, объяснила она.

Отмечается, что к проверке ОГЭ и ЕГЭ во многих регионах страны привлекается много сельских учителей. Они несут значительные транспортные расходы за счет личных средств, потому что они вынуждены каждый день ездить к пункту проверки работ и обратно к месту проживания. Депутат подчеркнула, что часто расходы сельских учителей на транспорт превышают размер получаемых ими компенсационных выплат за проверку ОГЭ и ЕГЭ.

Лантратова добавила, что учителя, задействованные в проверке работ ОГЭ и ЕГЭ, с которыми она встречалась, отмечали сложности с организацией питания. Так, в ряде регионов России педагоги были вынуждены отказываться от обеденного перерыва, чтобы успеть выполнить нормативы по проверке.

По ее мнению, рекомендации Минпросвещения РФ по организации обеденных перерывов для педагогов, привлеченных к проверке ОГЭ и ЕГЭ, могут решить проблему.

"Еще более значимой мерой поддержки учителей могла бы стать организация бесплатного питания для таких педагогов", – заключила Лантратова.

Ранее министерство науки и высшего образования РФ опубликовало документ с информацией о минимальном количестве баллов ЕГЭ, которые нужны для поступления в высшие учебные заведения в 2024/25 учебном году. В частности, по обществознанию ученик должен набрать минимум 45 баллов, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 44, а по русскому языку, литературе и географии – 40.

Между тем депутаты Госдумы Илья Вольфсон и Сергей Колунов обратились в Росмолодежь с предложением предусмотреть дополнительные баллы при поступлении для абитуриентов из числа участников "Движения первых".

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