Участникам "Движения первых" предложили начислять допбаллы при поступлении в вузы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы Илья Вольфсон и Сергей Колунов обратились в Росмолодежь с предложением предусмотреть дополнительные баллы при поступлении для абитуриентов из числа участников "Движения первых". Об этом сообщает РИА Новости.

"Просим вас рассмотреть возможность <...> начисления дополнительных баллов <...> для активных участников "Движения первых" и других подобных молодежных патриотических организаций", – говорится в их письме.

Парламентарии напомнили, что сегодня абитуриенты могут рассчитывать на допбаллы за, например, победы в соревнованиях, выполнение нормативов ГТО, волонтерство или окончание школы с отличием. Их же инициатива, уверены они, поспособствует привлечению молодежи к участию в патриотических движениях, воспитанию в них традиционных ценностей.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по спорту ведет переговоры с Минобрнауки РФ о предоставлении дополнительных баллов к ЕГЭ абитуриентам за особые достижения в спорте, в частности, за победу на чемпионатах РФ по олимпийским видам спорта и Кубке России.

МЭШ подберет варианты поступления в вуз на основе баллов ЕГЭ