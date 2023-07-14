ГД ведет переговоры с Минобрнауки о допбаллах к ЕГЭ за победу на чемпионатах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет Государственной думы по спорту ведет переговоры с Минобрнауки о предоставлении дополнительных баллов к ЕГЭ абитуриентам за особые индивидуальные достижения в спорте, за победу на чемпионатах Российской Федерации по олимпийским видам спорта и Кубке России. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

"Сейчас мы ведем активные переговоры с министерством науки и высшего образования с тем, чтобы вузы нашей страны имели возможность добавлять к баллам ЕГЭ при поступлении абитуриентов за особые индивидуальные достижения в спорте, за победу на чемпионатах России по олимпийским видам спорта, а также Кубка России дополнительные баллы к ЕГЭ", – передает РИА Новости его слова.

Ревенко добавил, что существует положение о допбаллах к ЕГЭ за спортивные достижения, победу на олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. Однако в настоящее время российские спортсмены находятся под санкциями.

Он уточнил, что в нижней палате парламента собираются обсудить проект о любительском спорте. В Госдуме считают, что подобный законопроект поможет развить массовый спорт в РФ.

Депутат заявил, что в настоящее время активно прорабатывают законопроект об "Играх будущего".

"Игры будущего" являются новыми международными соревнованиями по 16 гибридным дисциплинам, совмещающим концепцию фиджитал (physical+digital) – объединяет классический спорт и киберспорт, или VR-/AR-технологию. В спортивную программу включены состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетика, гонки дронов и другие. Первый розыгрыш состоится в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что абитуриенты, поступающие в педагогические вузы, смогут получить дополнительные баллы за участие в спецоперации на Украине. По его словам, закон о дополнительных баллах к ЕГЭ был принят недавно.



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