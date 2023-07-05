В московских школах увеличилось количество стобалльников по ЕГЭ

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В столичных школах увеличилась доля выпускников, набравших максимальные 100 баллов по единому государственному экзамену (ЕГЭ). Такие результаты стали возможны благодаря проекту по подготовке к ЕГЭ. Об этом заявила заместитель руководителя департамента образования и науки Олеся Лукашук.

"Благодаря проекту по подготовке к экзаменам увеличилась доля выпускников с максимальными 100 баллами: по физике – в 7 раз, по биологии – в 5 раз, по русскому языку и по литературе – в 3 раза, по английскому языку – почти в 2 раза, по химии и информатике – в 1,2 раза", – поделилась она в ходе заседания комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы.

При этом количество выпускников с двойками сократилось по литературе более чем в 4 раза и почти в 4 раза – по русскому языку. По биологии двоечников стало меньше в 2,5 раза, по информатике, физике и географии – почти в 2 раза, почти в 1,5 раза – по английскому, истории и математике, по химии – в 1,2 раза, уточнила Лукашук.

По информации заместителя руководителя департамента, для оценки эффективности проекта также применяются опросы. В последнем поучаствовали более 7 тысяч учителей и почти 8 тысяч родителей. Особенно высоко программу оценили родители тех детей, которые занимались только в школе на практикумах, не обращаясь к репетиторам и не ходя на дополнительные курсы (74%). Традиционное обучение предпочитает небольшой процент опрошенных.

Лукашук подчеркнула, что среди родителей, чьи дети готовились к ЕГЭ не только в школе, довольны результатами оказались 63%. Более 70% опрошенных родителей и учителей посчитали пилотный проект полезным. По их мнению, формат подобных практикумов в выпускных классах необходимо сохранить в будущем. Также 80% педагогов высоко оценили результаты своих учеников.

Проект стартовал в 2022 году. Он заключается в том, что обучение старшеклассников ведется с акцентом на подготовке к ЕГЭ. К пилотному проекту присоединились 406 столичных школ, в которых учились около 43 тысяч одиннадцатиклассников, что составляет 80% всех выпускников.

До 1 февраля у них завершилась часть предметов, изучаемых на базовом уровне. Исключениями стали математика, история, обществознание и физическая культура. В расписание занятий включили практикумы по подготовке к ЕГЭ по выбранным для сдачи предметам, они занимали не менее 40% времени. Там дети со схожим уровнем подготовки проходили сложные темы, выполняли задания экзаменов. Оценок и контрольных при этом не было.

Ранее Сергей Собянин, комментируя результаты эксперимента, заявил, что будущие выпускники должны готовиться к сдаче экзамена с учителями, а не с репетиторами. По его словам, изначально чиновники и учителя не понимали смысла эксперимента, но его результаты продемонстрировали, что участники проекта сдали ЕГЭ лучше, чем другие дети.

До этого отмечалось, что 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку получили около 2,9 тысячи человек в этом году. Те, кто не преодолел порог экзамена, смогли пересдать его в резервные дни, а ученики, которые получили неудовлетворительный результат по русскому языку и математике, будут пересдавать ЕГЭ в сентябре.

Около 70 тыс человек приняли участие в ЕГЭ по русскому языку в Москве