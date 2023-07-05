Собянин: готовить детей к ЕГЭ должны непосредственно в школах, а не у репетиторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Будущие выпускники должны готовиться к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) с учителями в своих школах, а не у репетиторов, заявил Сергей Собянин, говоря о результатах эксперимента по подготовке детей из столичных образовательных учреждений к сдаче экзамена. Об этом он написал в своем блоге.

"В чем, на мой взгляд, состоит системная проблема школьного образования? Мы учим детей в соответствии со стандартами. Потом они приходят на выпускной экзамен. Но их никто не учил, как правильно выдержать это испытание. В этом году мы предложили решение проблемы и, судя по всему, получили неплохой результат", – отметил он.

Собянин рассказал, что эксперимент проводился в нескольких школах Москвы, в его рамках дети, проходя обучение в последней четверти учебного года, готовились к сдаче ЕГЭ. Он подчеркнул, что дети должны были вести подготовку не с репетиторами или самостоятельно, а со своими школьными учителями.

По его словам, с самого начала чиновники и учителя не понимали смысла эксперимента, но его результаты продемонстрировали, что участники эксперимента сдали ЕГЭ лучше, чем другие дети.

"Это также позволило родителям таких учеников сэкономить деньги, ведь им не понадобилось прибегать к услугам платных репетиторов", – сказал Собянин.

Он отметил, что более половины родителей московских учеников положительно оценили проект по подготовке к сдаче ЕГЭ. В опросе приняли участие около 8 тысяч родителей выпускников и более 7 тысяч учителей. Так, 74 % родителей поддержали проект, небольшой процент опрошенных предпочитает традиционное обучение, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ, назначенные с 22 по 29 июня, прошли в России в штатном режиме.

До этого отмечалось, что ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов смогли сдать около 2,9 тысячи человек в этом году. Те, кто не преодолел порог экзамена, смогли пересдать его в резервные дни, а ученики, которые получили неудовлетворительный результат по русскому языку и математике, будут пересдавать в сентябре.



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