Почти 2,9 тыс выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов смогли сдать около 2,9 тысячи человек в этом году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзора Музаева.

"В ЕГЭ по русскому языку в основной срок приняли участие более 623 тысяч человек. Средний тестовый балл по этому предмету практически не изменился и составил 68,43 при некотором росте числа высокобалльников", – подчеркнул он.

В пресс-службе ведомства указали, что результаты экзаменов по обязательным предметам отправили в регионы. По словам Музаева, не преодолевшие порог экзамена смогут пересдать его в резервные дни, а ученики, которые получили неудовлетворительный результат по русскому языку и математике, будут пересдавать в сентябре.

Также с ЕГЭ удалили свыше 600 выпускников. Музаев добавил, что основная причина заключается в использовании шпаргалок и средств связи.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что серьезно менять формат и содержание единого государственного экзамена в следующем году не планируется. Он подчеркнул, что власти заинтересованы в том, чтобы экзамен оставался предсказуемым, то есть школьники понимали, как сдавать ЕГЭ, и обо всех изменениях знали заранее.

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