В систему образования РФ вернут трудовое воспитание – Кравцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трудовое воспитание вернут в систему образования России после того, как соответствующий закон примет парламент РФ. Об этом на полях ПМЭФ-2023 в беседе с ТАСС сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Это, конечно, важно – со школьной скамьи прививать в том числе любовь к труду. <...> Я помню сам, когда в школе учился, ничего зазорного в этом не было, мне помогает это и в жизни сейчас", – сказал министр.

Он отметил, что раньше к образованию относились как к услуге, поэтому речи о том, чтобы прививать трудолюбие, не шло. Сегодня же это вопрос становится актуальным, считает Кравцов.

Глава Минпросвещения напомнил, что возвращение трудового воспитания в систему образования обсуждают как депутаты, так и сами родители. Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Проект закона о трудовом воспитании внесли в нижнюю палату парламента РФ в конце мая. В случае принятия документ обяжет учеников школ участвовать в общественно-полезной работе, что, как ожидается, привьет им ответственное отношение к труду.



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