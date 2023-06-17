Формат ЕГЭ в 2024 году серьезно не изменится – Кравцов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Серьезно менять формат и содержание единого государственного экзамена в следующем году не планируется. Об этом на полях ПМЭФ-2023 в интервью ТАСС заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет", – сказал министр.

Он подчеркнул, что власти заинтересованы в том, чтобы экзамен оставался предсказуемым, то есть школьники понимали, как сдавать ЕГЭ, и обо всех изменениях знали заранее.

Ранее стало известно, что в Москве на год продлили программу психологической поддержки школьников перед ЕГЭ. В этом году организованные в рамках нее лекции выпускники посмотрели более 400 тысяч раз.

