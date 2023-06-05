Московскую программу по психологической поддержке школьников перед ЕГЭ продлили на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московскую программу по психологической поддержке школьников перед ЕГЭ продлили на следующий год. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Цикл лекций для психологов и ученых для выпускников и старшеклассников завершился в столице накануне. Город организовал проект совместно с московским отделением российского общества "Знание". Участниками проекта стали более четырех тысяч человек, а записи лекций в онлайн-формате посмотрели более 400 тысяч раз.

"В конце цикла лекций стало понятно, что это очень востребованный формат. Мы видим, что детям необходима такая поддержка. Мы подготовим персональную рассылку и предложим каждому выпускнику, который был на лекциях, рассказать нам о своих впечатлениях и о том, как улучшить этот формат", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Лекции школьникам прочитали автор книг по психологии Михаил Лабковский, семейный психолог, телеведущая, автор книг Виктория Дмитриева, нейробиолог профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Вячеслав Дубынин и кандидат психологических наук Лариса Суркова.

Записи лекций доступны в соцсетях телеканала Москва 24, на портале "Школа. Москва", на YouTube-канале проекта "Мослекторий" и других площадках.

Ранее стало известно, что ЕГЭ по русскому языку в Москве 29 мая написали около 70 тысяч человек. Для сдающих экзамен подготовили 384 пункта. Порядка 67 тысяч написавших ЕГЭ оказались выпускниками столичных школ.



Около 70 тыс человек приняли участие в ЕГЭ по русскому языку в Москве