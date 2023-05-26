Около 68 тыс столичных школьников зарегистрировались на основной период сдачи ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 68 тысяч одиннадцатиклассников принимают в нем участие. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

"В первый день выпускники сдают экзамены по литературе, химии и географии. В этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 88 тысяч человек. Из них около 68 тысяч – нынешние выпускники", – отмечается в сообщении.

Следующий экзамен пройдет 29 мая, его участники будут сдавать русский язык, добавили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин отметил, что в Москве подготовили все необходимое для проведения ЕГЭ. Он добавил, что на базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ и еще семь пунктов были организованы в столичных больницах для тех, кто проходит там лечение.

Также психолог Александр Поляков напомнил, что выпускникам в день ЕГЭ стоит уделить время для прогулки, отдыха и хорошего сна. Эксперт уточнил, что в период экзаменов стоит делать зарядку, которая снижает уровень тревожности и способствует выработке дофамина.