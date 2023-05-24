В Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин сообщил, что в Москве подготовлено все необходимое для проведения ЕГЭ. Более 88 тысяч школьников и выпускников прошлых лет смогут сдать экзамены в максимально благоприятных условиях. Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

Собянин рассказал, что на базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ, и еще семь пунктов были организованы в столичных больницах для тех, кто проходит там лечение.

Во всех пунктах установлены системы видеонаблюдения – во время экзаменов будут вестись онлайн-трансляции. Контролировать проведение экзаменов будут также общественные наблюдатели.

Кроме того, добавил мэр, в столице также подготовлено все для проведения экзаменов у девятиклассников. Так, школьники смогут сдать, к примеру, информатику, физику, географию и иностранные языки в электронной форме.

Пункты приема экзаменов для учеников девятых классов организованы в 491 школе и 8 медучреждениях. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья будут сдавать экзамены на дому.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала о том, как улучшить концентрацию во время сдачи ЕГЭ. К примеру, чтобы не потерять внимание, можно сделать простые движения шеи или похлопать по рукам и ногам.

До этого эксперт по вопросам приема в вузы Екатерина Вершинина посоветовала абитуриентам не бояться поступать в топовые университеты. По ее словам, зачастую туда поступают те, кто рискнул.