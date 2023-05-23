Эксперт рассказала, как улучшить концентрацию во время сдачи ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ЕГЭ необходимо следить за тем, чтобы не потерять внимание. Улучшить концентрацию помогут простые движения шеи или похлопывания по рукам и ногам, сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

"Если устал и переутомился во время экзамена, чтобы сконцентрироваться, нужно повысить нейродинамику: пощипать, похлопать, погладить, понажимать свои руки и ноги. За счет этого произойдет активизация, ребенок станет более внимательным, и улучшится память", – посоветовала эксперт.

По словам Наумовой, сконцентрироваться помогут движения шеи, такие манипуляции можно проводить прямо во время ЕГЭ. Кроме того, перед экзаменами следует мыслить в позитивном ключе, это поможет настроиться на успешную сдачу.

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