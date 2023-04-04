Володин предложил ввести льготы для поступающих в вузы военнослужащих

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести льготы на поступление в вузы для российских военнослужащих, в том числе участников СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил, что преференции при поступлении имеют, например, волонтеры. В их случае дополнительные баллы даются за потраченные на добровольческую деятельность часы. Тем не менее для военнослужащих, которые защищают Россию, ничего подобного не предусмотрено, уточнил спикер Госдумы.

"Если мы говорим о защитниках страны, почему нет приоритета для них, льгот при поступлении в высшие учебные заведения?" – посетовал Володин.

Он отметил, что, несмотря на приближение лета и периода вступительных экзаменов, успеть предусмотреть льготы для военнослужащих все еще можно. Депутат предлагает и другой вариант – создание подготовительных отделений, по итогам учебы в которых военные могли бы поступать без экзаменов.

Кроме того, в ходе заседания Госдумы Володин указал на необходимость развития и популяризации инженерных дисциплин. По его словам, количество бюджетных мест на этих направлениях падает, а сами абитуриенты чаще выбирают социальные науки и сдают на ЕГЭ обществознание.

"С этим обществознанием никто не пойдет на инженерную специальность. <...> А по физике – посмотрите, сколько ее не сдало. Даже тот, кто хотел пойти на инженерные дисциплины, учитывая, что физику не сдал, выбрал другой путь", – подытожил парламентарий.

Ранее Минобрнауки РФ опубликовало приказ, согласно которому абитуриенты из новых регионов РФ при поступлении в российские вузы должны будут вместо ЕГЭ сдать вступительные испытания. При этом воспользоваться баллами ЕГЭ они по-прежнему смогут, их будут засчитывать в качестве результатов вступительных экзаменов.



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