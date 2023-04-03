Для абитуриентов из новых регионов РФ в вузах установят вступительные экзамены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Абитуриенты из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при поступлении в российские вузы должны будут вместо ЕГЭ сдать вступительные испытания. Это следует из приказа Минобрнауки России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета <...> организация самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования", – говорится в документе.

Это касается образовательных учреждений, расположенных как на территории четырех новых регионов РФ, так и в других субъектах страны. Уточняется, что абитуриенты тем не менее при поступлении смогут воспользоваться баллами ЕГЭ, они будут засчитываться в качестве результатов вступительных экзаменов.

Ранее сообщалось, что в Москве самыми популярными предметами среди школьников для сдачи ЕГЭ стали обществознание, английский язык и информатика. В общей сложности заявления на участие в едином госэкзамене подали свыше 88 тысяч человек, среди которых около 68 тысяч – выпускники 2023 года.



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