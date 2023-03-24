Большинство школьников в Москве выбрали для ЕГЭ обществознание, английский и информатику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ среди столичных школьников в этом году стали обществознание, английский язык и информатика, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заявления на участие в едином госэкзамене подали свыше 88 тысяч человек, среди которых около 68 тысяч – выпускники 2023 года.

Обществознание выбрали более 32 тысяч выпускников текущего года. Этот предмет является традиционно популярным у школьников, поскольку он требуется при поступлении во многие вузы. Более 22 тысяч выпускников выбрали английский язык. Информатику планируют сдавать более 17 тысяч человек.

Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, школьникам достаточно успешно сдать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике (базового или профильного уровня). В этом году желающих сдавать разные уровни математики стало почти поровну: более 34 тысяч выпускников выбрали профильный вариант и свыше 33 тысяч – базовый. Последний выбирают те, для кого он требуется для поступления в вуз.

ЕГЭ проходит в три этапа. Досрочный период начался 20 марта и продлится по 19 апреля, основной период – с 26 мая по 1 июля, дополнительный – с 6 по 19 сентября.

Ранее сообщалось, что для сдачи общего государственного экзамена (ОГЭ) в Москве зарегистрировались более 101 тысячи учеников девятых классов. Подать заявление на сдачу ОГЭ после 1 марта можно только при наличии уважительной причины, например участии в олимпиадах, соревнованиях, и отсутствии по болезни.

Досрочный период сдачи ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая, основной – с 24 мая по 1 июля. Первыми сдавать экзамены будут те, кто выбрал в качестве дополнительных дисциплин физику, историю и биологию.

Отмену ЕГЭ из-за перехода на новую систему образования в России не обсуждали

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