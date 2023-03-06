Более 100 тысяч московских девятиклассников зарегистрировались на ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для сдачи общего государственного экзамена (ОГЭ) в Москве зарегистрировались более 101 тысячи учеников девятых классов. Об этом сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования департамента образования и науки Андрей Постульгин.

"К участию в экзаменах допускаются девятиклассники, которые не имеют академической задолженности, в полном объеме выполнили учебный план (имеют годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных), а также имеют зачет за итоговое собеседование по русскому языку", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Подать заявление на сдачу ОГЭ после 1 марта можно только при наличии уважительной причины, например участии в олимпиадах, соревнованиях, и отсутствии по болезни. Для этого с подтверждением причины необходимо обратиться в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). Подать заявление можно в онлайн-формате, сообщила председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

Чтобы пройти ОГЭ, девятиклассники должны сдать русский язык, математику и еще два предмета по выбору. Ученики с ограниченными возможностями здоровья по желанию могут не сдавать дополнительные предметы.

Досрочный период сдачи ОГЭ пройдет с 21 апреля по 16 мая, основной – с 24 мая по 1 июля. Первыми сдавать экзамены будут те, кто выбрал в качестве дополнительных дисциплин физику, историю и биологию.

До этого для выпускников 11-х классов в библиотеке МЭШ разместили подробные разборы заданий ЕГЭ. Сейчас одиннадцатиклассникам доступны более 200 видеоразборов по 14 предметам.



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