В библиотеке МЭШ появились видеоразборы заданий ЕГЭ по всем предметам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) стали доступны видеоразборы заданий ЕГЭ по всем предметам от лучших учителей столицы. Видеообъяснения были созданы в рамках нового формата обучения с акцентом на подготовку к экзаменам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В библиотеке МЭШ школьники и их родители могут посмотреть видеолекции с подробным разбором всех заданий ЕГЭ по каждому предмету. Видеоразборы станут для учеников дополнительным ресурсом в подготовке, помогут еще раз обратить внимание на особенности выполнения заданий без ошибок", – сказала замглавы столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.

Кроме того, учителя смогут прикреплять видеоуроки по пройденным темам в карточке урока в электронном журнале. По словам Лукашук, материалы автоматически станут доступны ученикам для самоподготовки в дневнике МЭШ. К настоящему моменту одиннадцатиклассникам доступно более 200 видеоразборов по 14 предметам, среди которых литература, русский язык, иностранные языки, обществознание, история, информатика, физика, базовая и профильная математика, биология, химия и география.

"Кроме того, на главной странице библиотеки МЭШ и в разделе "Готовимся к ЕГЭ вместе с МЭШ" на портале "Школа. Москва" появился раздел "Психологическая поддержка". Здесь для одиннадцатиклассников собраны рекомендации психологов, которые помогут справиться с тревогой и стрессом во время подготовки к экзаменам, а также представлены эффективные техники тренировки памяти, концентрации внимания и расслабления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что школьники смогут научиться быстро запоминать события и даты, а также грамотно распределять время во время подготовки и сдачи экзамена. Кроме того, родители одиннадцатиклассников смогут узнать, как поддержать ребенка, если подготовке к ЕГЭ мешают социальные сети.

"Рубрики будут пополняться новыми видео до конца марта, чтобы у школьников было достаточно времени изучить все материалы. Больше информации о новом подходе к подготовке к ЕГЭ – на портале "Школа. Москва", – указано в материале.

Ранее стало известно, что в библиотеке МЭШ создали пять новых виртуальных лабораторий по технологии и физике. С помощью них ученики смогут изучить моделирование и проектирование объектов на компьютере.

Для воспитанников 6–9-х классов создали лабораторию "3D-моделирование. Силаэдр". Лаборатория "Наука. Машина Атвуда" позволит изучить поступательные движения с постоянным ускорением.



Опыт МЭШ распространят на регионы России

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