Сергей Собянин: число пользователей МЭШ приближается к трем миллионам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пользователями "Московской электронной школы" (МЭШ) являются почти 3 миллиона человек. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня у "Московской электронной школы" 2,8 миллиона пользователей – родителей, учеников и учителей. Каждый день они более 4,5 миллиона раз обращаются к ее сервисам", – сообщил мэр.

Собянин объяснил, что МЭШ включает несколько сервисов для комфортной работы учеников и учителей: "Электронный дневник", "Электронный журнал", "Портфолио учащегося", "Виртуальные лаборатории" и другие разделы.

"Электронный дневник" позволяет родителям отслеживать актуальное расписание занятий, домашние задания и оценки школьников. Помимо этого, сервис предоставляет возможность связаться с педагогами и задать им интересующие вопросы.

А "Электронный журнал" заменил учителям печатную версию документа. В нем педагоги выставляют оценки ученикам, отмечают данные о пропусках и больничных детей. В 2022 году для учителей столичных школ было разработано мобильное приложение "Журнал МЭШ", что позволяет вносить данные об учениках прямо со смартфона.

"Портфолио учащегося" хранит информацию о достижениях школьника, его творческих, спортивных и других успехах. Информацию могут вносить как учителя, так и сами школьники.

Сервис "Виртуальные лаборатории" позволяет детям и родителям совершенствовать знания и навыки по предметам школьной программы с помощью интерактивных онлайн-симуляторов. Самой востребованной среди учеников 5–11-х классов в 2022 году оказалась лаборатория по информатике.

Собянин подчеркнул, что столичные власти намерены и дальше развивать МЭШ как часть московского общего образования. Некоторые сервисы переведут в формат самостоятельных мобильных приложений.

Ранее стало известно, что в библиотеке МЭШ создали пять новых виртуальных лабораторий по технологии и физике. С помощью них ученики смогут изучить моделирование и проектирование объектов на компьютере.

Для воспитанников 6–9-х классов создали лабораторию "3D-моделирование. Силаэдр". Лаборатория "Наука. Машина Атвуда" позволит изучить поступательные движения с постоянным ускорением.



Сервис МЭШ выбрали в качестве базовой системы для цифровизации школьного образования

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