Учителя смогут вносить данные о достижениях школьников в сервис "Портфолио учащегося"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Московской электронной школе" (МЭШ) классные руководители смогут вносить информацию о достижениях школьников в "Портфолио учащегося". У педагогов появится возможность переносить туда сведения о школьных мероприятиях и достижениях учеников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук отметила, что классный руководитель – это прежде всего наставник, который не только курирует учебный процесс, но и обращает внимание на таланты школьников и помогает им вовремя раскрыться.

"Новая опция сервиса не только сделает цифровое портфолио более полным и всеохватывающим, но также расширит наставнические возможности классных руководителей", – подчеркнула она.

По ее словам, это будет способствовать укреплению отношений учителей с учениками и родителями.

Также у "Портфолио учащегося" появилась новая функция, которая позволяет детям и родителям оперативно сообщить об ошибке в случае обнаружения недостоверных сведений.

Ученики и их родители могут делиться достижениями, которые включены в "Портфолио учащегося", путем отправки прямой ссылки или QR-кода на выбранные материалы. Помимо этого, они могут сохранить портфолио в PDF-формате.

Ранее стало известно, что в "Московской электронной школе" в сервисе "Портфолио учащегося" ученики с 5-го по 10-й класс смогут получить рекомендации по выбору образовательного направления и предпрофессионального класса.

Для этого необходимо заполнить анкету о своих увлечениях и хобби. Система изучит интересы школьника и предложит самые лучшие образовательные вертикали. Рекомендации помогут ученику найти наиболее удачный профиль.

Сервис МЭШ выбрали в качестве базовой системы для цифровизации школьного образования

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