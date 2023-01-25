Новый учебник истории с разделом о СВО будет готов в марте 2023 – Кравцов

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Новый учебник по истории для старших классов будет готов уже в марте 2023 года. В него войдет раздел о специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Он ответил на соответствующий вопрос победителя конкурса "Учитель года России – 2022", педагога Дмитрия Лутовинова в ходе выступления, приуроченного к Дню студенчества, в Московском государственном областном университете.

Кравцов подчеркнул, что в программе уже есть соответствующий раздел. Также он сообщил, что в процессе подготовки находится новый учебник, в котором будет подробно рассказываться о причинах и задачах СВО.

"Учебник будет готов уже в марте для старших классов", – заключил Кравцов.



Он выразил надежду на то, что его смогут использовать в школах уже со следующего года.

В декабре 2022 года стало известно, что Минпросвещения РФ в новом учебнике по истории отразят специальную военную операцию на Украине, вхождение в состав РФ четырех новых регионов и антироссийские санкции Запада.

Кравцов подчеркнул, что будет также подготовлен список героев СВО, ВОВ, великих ученых, поэтов, государственных деятелей, которых представят в школьных учебниках по истории, обществознанию и в фильмах.

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